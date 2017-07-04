Якупов будет зарабатывать 875 тысяч долларов в год в "Колорадо"

По информации инсайдера Эллиота Фридмана, российский нападающий Наиль Якупов в "Колорадо" будет зарабатывать 875 тысяч долларов в год. Ранее "Эвеланш" подтвердили подписание соглашения с форвардом, не уточняя срок договора. Также не было сказано о финансовых подробностях.

Напомним, Якупов – последний российский игрок, выбранный под первым номером на драфте. С 2012 по 2016 год он выступал за "Эдмонтон", после чего был обменян в "Сент-Луис".

Якупов подписал контракт с "Колорадо"