Якуб Врана: "Ови сделал мне шикарный пас. А до этого Кузи изумительно реализовал свой момент"

Нападающий "Вашингтона" Якуб Врана после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против"Питтсбурга" (6:3, 3-2 в серии) поделился эмоциями от победного гола, который он забил после отличного прохода и передачи Александра Овечкина. По его словам, маленькие моменты часто предрешают исход всего матча.

- Ощущения просто обалденные, - цитирует Врану официальный сайт НХЛ. - Я со всех ног мчался на ворота, и Ови сделал мне шикарный пас. А до этого Кузи изумительно реализовал свой момент. Эти крохотные дюймы - иногда они приносят тебе победы. Сегодня был как раз этот случай.