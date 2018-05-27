Якуб Врана – о финале НХЛ: "Весь Вашингтон стоит на ушах"

Нападающий "Вашингтона" Якуб Врана рассказал, какой ажиотаж царит в городе накануне старта финальной серии НХЛ с "Вегасом".

- Мы понимаем, какой шанс теперь для нас открыт. Весь Вашингтон сейчас стоит на ушах, - цитирует Isport.blesk.cz нападающего. - Когда мы прибыли после седьмого матча из Тампы, нас ждали болельщики в аэропорту, но еще больше в центре города и вокруг нашей арены. Это было безумие. Люди по-хорошему свихнулись, для клуба это крутая вещь. Впереди нас ждет сложная работа, "Вегас" – сильный противник.

Первый матч финальной серии пройдет 29 мая.