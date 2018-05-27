14:18 | Хоккей — НХЛ

Якуб Врана – о финале НХЛ: "Весь Вашингтон стоит на ушах"


Нападающий "Вашингтона" Якуб Врана рассказал, какой ажиотаж царит в городе накануне старта финальной серии НХЛ с "Вегасом"
- Мы понимаем, какой шанс теперь для нас открыт. Весь Вашингтон сейчас стоит на ушах, - цитирует Isport.blesk.cz  нападающего. - Когда мы прибыли после седьмого матча из Тампы, нас ждали болельщики в аэропорту, но еще больше в центре города и вокруг нашей арены. Это было безумие. Люди по-хорошему свихнулись, для клуба это крутая вещь. Впереди нас ждет сложная работа, "Вегас" – сильный противник.

Первый матч финальной серии пройдет 29 мая.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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