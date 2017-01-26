10:36 | ХОККЕЙ — НХЛ

Якуб Ворачек: "Предпочту такую победу, чем поражение при зрелищной игре"

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Нападающий "Филадельфии" Якуб Ворачек после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Рейнджерс" (2:0) отметил, что его команде повезло. "Флайерз" забросили обе шайбы в тертьем периоде.

– Отскочили по делу, – приводит официальный сайт лиги слова Ворачека. – Давайте по-честному, матч получился не слишком интересным. Нам и не надо было стараться в первые 30 – 35 минут. Но Стив Мэйсон был сегодня великолепен. Сделал пару сумасшедших сэйвов, и мы здорово сыграли на выезде. Я предпочту такую победу, чем поражение при зрелищной игре.

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Материалы REN-TV

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