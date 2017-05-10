Якуб Ержабек: "В НХЛ я буду ностальгировать, вспоминая "Витязь"

Новичок "Монреаля" Якуб Ержабек подчеркнул, что играя в НХЛ, будет вспоминать яркий сезон в КХЛ, который он провел в составе "Витязя". Ранее чех подписал с "Канадиенс" соглашение, рассчитанное на один год.

В минувшем сезоне в составе "Витязя" провел 63 матча и набрал 36 (6+30) очков. Ержабек занял пятое место в списке самых результативных защитников регулярного чемпионата.

- Конечно, играя в НХЛ, я буду ностальгировать, буду вспоминать "Витязь", потому что это был действительно великолепный сезон и для меня, и для всей команды, впервые в истории пробившейся в плей-офф, - приводит "Р-Спорт" слова Ержабека. - Я наслаждался этим сезоном, особенное удовольствие получал от игры в большинстве с Марио Кемпе, Миро Аалтоненом, Романом Гораком и Алексеем Копейкиным. Буду вспоминать участие в Матче звезд КХЛ, да что говорить, весь сезон получился необыкновенным для меня.

С большим нетерпением жду дебюта в НХЛ, но пока все же стараюсь не думать об этом, а концентрироваться на сборной Чехии и чемпионате мира. Из "Монреаля" я знаю только Томаша Плеканеца. Мы немного говорили с ним до моего подписания, но нужно будет еще найти время, чтобы все обсудить. Нет, пока я в Париже, французский учить не пытаюсь, это будет очень сложно. Мне трудно представить себя говорящим на французском.