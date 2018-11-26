Яковлев рассказал, почему не общается с журналистами после матчей

Защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал, что журналисты не подходят к нему после матча из-за его уровня английского. Он также добавил, что его навыки стали лучше.

– Я с усердием искал ваш комментарий после первого набранного очка в НХЛ, но все тщетно. Никто из журналистов даже не подошел?

– Так они все знают, что я не говорю по-английски.

– Ну хоть условное "I’m happy" вы же способны произнести.

– Пару слов могу связать, но максимум – одно предложение. Они все примерно понимают, какой у меня уровень английского. Поэтому даже не подходят.

– И ни разу не пробовали?

– В начале сезона было – подходили, пробовали, но быстро с этим покончили.

– То есть успехи в английском пока не очень.

– Получше стало. Больше понимаю. Говорю вот – какой-то набор слов. А там уже ребята сами понимают, что я имею в виду. (Игорь Еронко)

Полная версия интервью Егора Яковлева

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