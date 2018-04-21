Как стало известно "СЭ", защитник СКА и сборной России Егор Яковлев подпишет контракт с "Нью-Джерси". Соглашение между 26-летним игроком и питерцами рассчитано до 30 апреля.

Сам хоккеист отказался от комментариев на эту тему. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, Яковлев выступал за СКА с 2015 года. В сезоне-2017/18 он вместе с командой выиграл "регулярку", а в плей-офф дошел до финала Западной конференции, где питерцы проиграли ЦСКА (2-4).

В активе защитника 9 (5+4) очков в 35 матчах регулярного чемпионата. В 7 играх плей-офф он отметился 1 (0+1) баллом за результативность.