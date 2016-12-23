Ягр вышел на второе место по набранным очкам в НХЛ

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. 44-летний форвард в матче регулярного чемпионата с "Бостоном" (1:3) набрал 1888-е очко, сделав результативную передачу.

Он обошел по данному показателю Марка Мессье. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 очков.

Каким был мир в год дебюта Ягра в НХЛ