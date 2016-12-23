07:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ягр вышел на второе место по набранным очкам в НХЛ

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Нападающий "Флориды" Яромир Ягр вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. 44-летний форвард в матче регулярного чемпионата с "Бостоном" (1:3) набрал 1888-е очко, сделав результативную передачу.

Он обошел по данному показателю Марка Мессье. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 очков.

Каким был мир в год дебюта Ягра в НХЛ

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КОММЕНТАРИИ (2)
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.BattleFish.

Исторический момент!!!

09:26

V0VaN

очень рад за Ярдо, но бесят такие приписки... Что вчера второй секонд ассист ему нарисовали... Раньше бы такую не засчитали... Что сегодня... сегодня вообще аут. Если уж и засчитывать передачу через бросок во вратаря, то только бросающему. Ещё недавно это вообще было бы у Баркова анассистед. Сегодня ягру нарисовали. Бросал матесон, вратарь отбил, барков добил и забил. Ягру шайба задела лишь кусок его развевающихся труселей и при этом даже не изменила направление. Он шайбу не видел вообще и не коснулся. Ладно бы ещё труселями в ворота подправил. Тогда ладно, редирект. А тут-то что?! Против таких приписок кому бы то ни было. При том, что желал всегда Ягру превзойти всех по статистике)))

09:19

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