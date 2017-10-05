Ягр в форме "Калгари". Это 9-й клуб Яромира в НХЛ

Сегодня "Калгари" на своем сайте официально объявил о заключении однолетнего соглашения с нападающим Яромиром Ягром. 45-летний хоккеист заработает один миллион долларов за год, плюс еще миллион долларов в качестве бонусов.

"Флэймз" – девятый клуб чеха в НХЛ. Последние два года онпровел во "Флориде", а также играл за "Питтсбург", "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфия", "Даллас", "Бостон" и "Нью-Джерси". Впервые Ягр будет играть за канадскую команду в лиге. Всего в НХЛ на его счету 1711 матчей и 1914 (765+1149) очков.