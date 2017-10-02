Ягр станет игроком "Калгари"?

Инсайдер Пьер Лебрюн утверждает, что "Калгари" ведет переговоры с нападающим Яромиром Ягром. Отмечается, что нет полной уверенности в том, что стороны подпишут контракт, однако вероятность очень высока.

Напомним, что 45-летний хоккеист не собирается завершать карьеру и хочет продолжить играть в НХЛ. Ранее сообщалось, что чех определится со своим будущим 5 октября.

В прошлом сезоне Ягр выступал за "Флориду" и набрал 46 (16+30) очков. Последние два сезона провел во "Пантерз" и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 1900 очков – больше только у Уэйна Гретцки (2857).