20:19 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ягр стал первой звездой недели в НХЛ

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НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов игровой недели. Первой звездой стал нападающий "Флориды" Яромир Ягр. В трех матчах чех сделал пять голевых передач и вышел на второе место по набранным очкам в истории НХЛ.

Второй звездой недели признан форвард "Лос-Анджелеса" Джефф Картер, на счету которого пять голов в трех матчах. Третьей звездой стал вратарь "Эдмонтона" Кэм Тэлбот. В трех матчах в течение недели он пропускал в среднем за игру 2,26 шайбы, процент отраженных бросков – 92,6.

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