Ягр сказал коту, что может остаться в НХЛ. Кот доволен

Нападающий Яромир Ягр пошутил по поводу возможности продолжить карьеру в НХЛ. В своем Твиттере он опубликовал фото своего кота с бутылкой алкоголя и пачкой долларов.

"Я только что сказал коту, что у меня есть шанс играть в НХЛ в этом году", - подписал Ягр снимок.

Look, I just tell my cat, there is a chance to play in NHL this year. 😀😀😀 pic.twitter.com/8iBoTYeEl7 – Jaromir Jagr (@68Jagr) 1 октября 2017 г.

Ранее сообщалось, что интерес к 45-летнему Ягру проявляет "Калгари". Также в числе претендентов назывались российский "Нефтехимик" и чешский "Кладно". Последние два сезона форвард провел во "Флориде" и вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.