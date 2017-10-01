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09:07 | Хоккей — НХЛ

Ягр сказал коту, что может остаться в НХЛ. Кот доволен


Нападающий Яромир Ягр пошутил по поводу возможности продолжить карьеру в НХЛ. В своем Твиттере он опубликовал фото своего кота с бутылкой алкоголя и пачкой долларов.

"Я только что сказал коту, что у меня есть шанс играть в НХЛ в этом году", - подписал Ягр снимок.

Ранее сообщалось, что интерес к 45-летнему Ягру проявляет "Калгари". Также в числе претендентов назывались российский "Нефтехимик" и чешский "Кладно". Последние два сезона форвард провел во "Флориде" и вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.

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Материалы других СМИ
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