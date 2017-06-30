Ягр пытается найти новую команду в НХЛ, но "никто не берет трубку"

Форвард "Флориды" Яромир Ягр отметил, что ведет поиски новой команды, которое пока не дают результата. 1 июля игрок станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что хоккеист может остаться в "Пантерз", но для этого должен пойти на понижение зарплаты.

"Я везде слышу, что свободные игроки получают предложения от 10-12 клубов. Мне никто не звонил. Наоборот, это я пытаюсь им дозвониться, но никто не берет трубку", - написал Ягр в Твиттере.

Напомним, 45-летний Ягр в НХЛ провел 1711 игр, в которых набрал 1914 очков. Он является вторым лучшим бомбардиром лиги в истории.