Ягр продолжит карьеру в чешском "Кладно"

Форвард "Калгари" Яромир Ягр сообщил, что продолжит карьеру в чешском "Кладно". Клуб НХЛ выставил 45-летнего нападающего на драфт отказов, но игрок покинул его.

- Я разочарован тем, что все пошло не так, как мы надеялись, - приводит пресс-служба НХЛ слова Ягра. - Но я глубоко благодарен клубу, фанатам и Калгари за то, что так приняли меня. Теперь я с нетерпением жду продолжения сезона в "Кладно".

Отметим, Ягр в "Кладно" начинал свою карьеру, а сейчас является владельцем клуба. В октябре прошлого года 45-летний хоккеист заключил с "Калгари" однолетний контракт. Однако за это время чех провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.