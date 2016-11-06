08:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ягр получил травму в матче с "Вашингтоном"

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Нападающий "Флориды" Яромир Ягр не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (2:4), сообщает официальный сайт НХЛ. Чех не вышел на лед в последние четыре минуты первого периода, появился на разминке перед вторым, сделал несколько кругов и ушел в раздевалку. В текущем сезоне на счету Ягра 5 (1+4) очков в 12 матчах.

- У него был спазм в области паха. Достаточно болезненный для того, чтобы продолжить матч, - сказал главный тренер "Пантерз" Жерар Галлан. - Он пропустит день-два. Не думаю, что это серьезно. Просто спазм был довольно сильный и он не смог снова вернуться на площадку.

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