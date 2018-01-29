Ягр покинул драфт отказов и вернется в Европу

Нападающий Яромир Ягр покинул драфт отказов и в ближайшее время вернется в Европу. По информации TSN, 45-летний хоккеист продолжит сезон в "Кладно", в котором начинал профессиональную карьеру и совладельцем которым является.

В октябре прошлого года 45-летний хоккеист заключил с "Калгари" однолетний контракт. Однако за это время чех провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.