Ягр покинул драфт отказов и вернется в Европу

Нападающий Яромир Ягр покинул драфт отказов и в ближайшее время вернется в Европу. По информации TSN, 45-летний хоккеист продолжит сезон в "Кладно", в котором начинал профессиональную карьеру и совладельцем которым является.
В октябре прошлого года 45-летний хоккеист заключил с "Калгари" однолетний контракт. Однако за это время чех провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.
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FINIX
Всё правильно сделал. Теперь на Олимпиаде сыграет. А там чем чёрт не шутит. Олимпийская медаль всяко ценнее, чем попадание в плэйоф.
21:49
Электросталец
он выбрал деньги и Омск, а так был бы рекорд, но теперь бесславное Кладно
21:28
Евгений Е.
Жаль, что не сыграл еще 40 игр, поставил бы рекорд количеству матчей. Какая-нибудь Аризона могла бы взять его до конца сезона, все равно плей-офф не попадет, он же Легенда.
21:13
PAL55
ВЕЛИКИЙ хоккеист.Он всем уже все доказал.!!!
21:06