Ягр - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку звезд прошедшего игрового дня. Первой звездой дня признан нападающий "Флориды" Яромир Ягр, набравший 1900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере в матче с "Сан-Хосе" (6:5 ОТ). Вратарь "Сент-Луиса" Картер Хаттон, не пропустивший в игре с "Детройтом"" (2:0) – вторая звезда. Мэттью Ткачак из "Калгари" – третья звезда дня. В матче "Филадельфией" он набрал 2 (1+1) очка.