Ягр официально подписал контракт с "Калгари"

"Калгари" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Яромиром Ягром. Соглашение с 45-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Зарплата игрока составит один миллион долларов за сезон, плюс еще миллион в качестве бонусов.

Последние два года чех провел во "Флориде". Всего в НХЛ он провел 1711 матчей за такие команды, как "Питтсбург", "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфия", "Даллас", "Бостон" и "Нью-Джерси". На его счету 1914 (765+1149) очков.