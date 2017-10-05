Ягр официально подписал контракт с "Калгари"

"Калгари" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Яромиром Ягром. Соглашение с 45-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Зарплата игрока составит один миллион долларов за сезон, плюс еще миллион в качестве бонусов.
Последние два года чех провел во "Флориде". Всего в НХЛ он провел 1711 матчей за такие команды, как "Питтсбург", "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфия", "Даллас", "Бостон" и "Нью-Джерси". На его счету 1914 (765+1149) очков.
Jagr looking good in the new #Flames silks! pic.twitter.com/15ss3w8LXU– Calgary Flames (@NHLFlames) 4 октября 2017 г.
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Neil
А под ней джерси пингвинов)))
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