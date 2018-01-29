Ягр не выступит на Олимпиаде, даже если расторгнет контракт с "Калгари"

Нападающий "Калгари" Яромир Ягр не будет включен в состав сборной Чехии на Олимпийские игры в Пхенчхане, даже если расторгнет контракт в НХЛ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Чешского хоккейного союза. В организации подчеркнули, что "состав уже сформирован, информации о возможных изменениях нет".

Ранее сообщалось, что "Флэймз" выставили форварда на драфт отказов. Предполагалось, что он завершит карьеру в НХЛ и вернется в Европу. Возможно, что он подпишет контракт с "Кладно", владельцем которого является, и в котором начинал карьеру.

Напомним, что Ягр в составе сборной Чехии завоевал золото на Олимпийских играх-1998, бронзу – на Олимпиаде-2006. Ранее НХЛ объявила, что не будет приостанавливать чемпионат на время Игр-2018 в Пхенчхане.

Ягр может вернуться из НХЛ в "Кладно"//

Ягр не нужен в НХЛ. Он уедет в Европу?