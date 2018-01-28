Ягр не нужен в НХЛ. Он уедет в Европу?

По информации инсайдера TSN Боба Маккензи, нападающий Яромир Ягр, которого в ближайшее время "Калгари" выставит на драфт отказов, не будет продолжать карьеру в НХЛ. Отмечается, что клубы лиги не заинтересованы в кандидатуре 45-летнего хоккеиста.
Таким образом, контракт с Ягром будет расторгнут, а сам игрок вернется завершать сезон в Европу.
В октябре прошлого года чех заключил с "Флэймз" однолетний контракт. Однако за это время Ягр провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.
В Европе Ягр выступал за такие команды, как "Кладно" и "Авангард".
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