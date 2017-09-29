Ягр не намерен играть за "Кладно" и ведет переговоры с клубами НХЛ

Нападающий Яромир Ягр отметил, что не намерен выступать за "Кладно" и хочет вернуться в НХЛ. 45-летний чех тренируется в составе этого клуба для поддержания формы, но продолжает вести переговоры по поводу продолжения карьеры в НХЛ. Ранее появилась информация, что Ягр может сыграть за "Кладно" в чемпионате.

– Это раздражает, ведь люди ждали, что я сыграю, – цитирует Ягра Idnes.cz. – Однако мы ничего не обещали. Это глупо, потому что я не знаю, останусь ли здесь.

За "Кладно" я играть не буду, потому что веду переговоры с клубами НХЛ, которые не хотят, чтобы я играл. Я обязан это уважать.