09:11 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ягр набрал 1900 очков в карьере

0
0
0
0
2

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр набрал 1900-е очко в карьере. 45-летний форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". В его активе 759 заброшенных шайб и 1141 результативная передача в 1684 матчах. Легендарный чех является вторым бомбардиром в истории лиги. Больше очков в карьере набрал лишь Уэйн Гретцки.

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dorognik.

Czechplayer, а в чём сегодня рекорд?

09:24

Czechplayer

1900 в регулярных чемпионатах, надо уточнить. Очень символично, что это достижение покорилось ему в день 45-летия. С днем рождения и очередным рекордом!

09:22

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ