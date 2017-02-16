Ягр набрал 1900 очков в карьере

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр набрал 1900-е очко в карьере. 45-летний форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". В его активе 759 заброшенных шайб и 1141 результативная передача в 1684 матчах. Легендарный чех является вторым бомбардиром в истории лиги. Больше очков в карьере набрал лишь Уэйн Гретцки.