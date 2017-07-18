Ягр может стать игроком "Оттавы"

Нападающий Яромир Ягр может продолжить карьеру в "Оттаве", сообщает Denik Sport. Отмечается, что 45-летнего хоккеиста видели в аэропорту города, а ранее клуб выражал заинтересованность в заключении контракта с игроком.

В прошлом сезоне зарплата форварда во "Флориде" составляла 5,5 миллиона долларов, включая бонусы. В завершившемся розыгрыше НХЛ он провел 82 матча и набрал 46 (16+30) очков.

Отметим, что чех находится в статусе неограниченно свободного агента. Напомним, что Ягр играет в североамериканской лиге с 1990 года. За это время нападающий провел 1711 встреч и набрал 1914 (765+1149) очков. На данный момент он самый возрастной хоккеист НХЛ.