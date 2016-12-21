Ягр догнал Мессье и уступает только Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр, сделав три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (4:3), вышел на второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги. У 44-летнего чеха столько же очков, сколько у Марка Мессье, однако канадец уступает по количеству заброшенных шайб.
На счету Ягра теперь 1887 (755+1132) очков по системе "гол+пас". У Мессье 694 гола и 1193 передачи в 1756 играх. Первое место занимает Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков.
mcpesh
Айртон, а Марсель Дионн - он, по-твоему не хорош?
12:45
adamantane'
Вот, кстати, на одной ветке я стал вспоминать никнеймы чмоки. Про "Мельдоний ...ательный, ватно-вафельный" забыл )))
12:42
adamantane'
Vasek Ягр заиграл, када Кошки поменяли тренера. Совпадение?!))) Ягр - великий хокк, но ещё та серая кардиналища... Отказался продлеваться с обанкротившимися Пингвинами, отказался возвращаться в Питтсбург и поехал к его злейшим врагам в Филадельфию... а ещё часто меняет тренеров. Мессье по сравнению с ним глыба! 11:20 ________________________Да, в качестве влияния на генменеджеров он не уступает таким ЛеБрону и Коби...
12:40
adamantane'
A_E_C Информация в статье неполная. Если уж вы написали количество проведённых игр у Мессье, то и у Ягра с Гретцки тоже следовало бы указать это! Чтоб была полная картина. А ещё б лучше - написать у каждого игрока этой тройки и среднее количество набранных очков за одну игру. СлабО, С-Экс? 09:43 _________________________Да, "С-Э" сделал сеьёзное упущение такой заметкой, где сказано только "А". В результате читатели (как, например, пользователь "Колючий Пушистик") огрехи за ними подчищают.
12:38
adamantane'
Проба положительна Красава!! Жаль только столько времени потерял в России!! Так бы рекорд Грецки по шайбам пал бы давно!! 08:13 ___________________________Глупости бы не писал. Ягр сам признался,что в России перезарядил батарейки.
12:37
bezik
Чмока, ты оскорбляешь игроков, поэтому твое очередное пустозвонство насчет частного мнения катится к чертям. Ну а Ягр хорош, но Авангард он к чемпионству так не привел, причем состав-то был подобран классный. А единственные свои КС взял в великой команде с великим Лемье, которую потом и променял на деньги.
12:30
Айртон
Любое частное мнение по своей сути всегда является субъективным. Я никому своё мнение не навязываю, но такие как ты почему считают в праве его оспаривать, тем самым посягая на моё мнение и выставляя своё мнение выше моего.) Это, кстати, происходит не от большого ума.) И это, кстати, и есть троллинг, когда человек заходит на сайт не своё мнение высказывать, а ковыряться в чужом.)) Хотя тебе никто не мешает высказать мнение альтернативное, и подкрепить его соответствующими фактами, тем самым оставляя за оппонентом право придерживаться своего, пусть даже противоположного, мнения по конкретному вопросу.) Факты, кстати, вещь упрямая.) Ещё раз подчеркну, что на мой взгляд нельзя ставить в один ряд хоккеистов, которые выиграли в хоккее кучу всевозможных личных и командных трофеев, и хоккеистов, которые имеют хорошую статистику в регулярке, но никак не проявили себя в решающих матчах, и ничего в своей жизни не выиграли.)
11:59
mcpesh
Моего скромного умишка всё-таки хватит на то, чтобы понять, что ты необъективен и всегда подтасовываешь факты, как тебе удобнее. В опросе, кто главный тролль на этом портале 1-е место мне явно не светит...
11:41
Vasek
Ягр заиграл, када Кошки поменяли тренера. Совпадение?!))) Ягр - великий хокк, но ещё та серая кардиналища... Отказался продлеваться с обанкротившимися Пингвинами, отказался возвращаться в Питтсбург и поехал к его злейшим врагам в Филадельфию... а ещё часто меняет тренеров. Мессье по сравнению с ним глыба!
11:20
sergey.v1968
убогая пародия на гомо сапиенс, чмошка, перечисли индивидуальные награды Ягра, пустозвонище
11:08
Айртон
Ты, тролль, много чего понять не можешь, ибо ты беспросветно глуп и поцреотически настроен.)) Выигрыш Олимпиады и КС доказывает, что хоккеист эффективен не только в матчах предварительного раунда, но и в решающих играх. Соответственно, я не могу поставить в один ряд с легендами игроков, мастерства которых хватает только на предварительные игры, и которые ничего за карьеру не выиграли.)) Вот собственно об этом и речь!))
10:58
mcpesh
Я очень ценю Ягра, но не могу понять, как 1887 очков в "товарищеской" регулярке (твоими же словами) помогли ему выиграть Олимпиаду и 2 кубка Стенли.
10:47
Айртон
mcpesh Если судить по-моему, то у Ягра, Гретцки, Мессье и у многих других, настоящих легенд, а не дутых, целая россыпь индивидуальных наград, подкреплённых победами в самых крупных и престижных турнирах.)) У Брылина же ни одной индивдуальной награды нет. Да, он безусловно молодец, что выиграл эти трофеи, но поставить в один ряд с легендами я его не могу.)) Да и не только я.)) Ты наверное один из немногих, кто ценит Брылина выше Ягра.))
10:39
иго
если верить чмоке, то ягр уже 25 лет бессмысленно стреляет в пустоту.
10:26
mcpesh
Айртон завёл старую шарманку... Если уж судить по-твоему, то Ярдо - больший пустострел, чем, скажем, Сергей Брылин, который 3 раза брал чашку, а очков набрал много меньше...
10:18
Айртон
Самое главное в этих цифрах у всех троих легенд, что их шайбы и передачи приносили их командам многочисленные титулы, а не являли собой акт бессмысленного пустострельства.)) Ибо шайбы и передачи имеют смысл только тогда, когда приносят конечный результат - Кубок Стэнли, Олимпиада (при игре лучших составов) и Кубок Канады/Кубок мира.)
10:04
.BattleFish.
Ярдо побил рекорд только потому что в России поиграл, в "армию" так сказать сходил!)))
10:03
Czechplayer
Спортивного долголетия Яромиру! Они с Барковым в последнее время разыгрались. Когда Юбердо вернется после травмы, будут еще больше забивать.
10:01
Колючий Пушистик
A_E_C Информация в статье неполная. Если уж вы написали количество проведённых игр у Мессье, то и у Ягра с Гретцки тоже следовало бы указать это! Чтоб была полная картина. А ещё б лучше - написать у каждого игрока этой тройки и среднее количество набранных очков за одну игру....................... сложного ничего нет. Гретцки 1487 игр 894+ 1963=2857, Ягр 1662 игры 755+1132=1887, Мессье 1756 игр, 694+1193=1887
09:46
S.U.B.A.
ЯГРУ ПАМЯТНИК НАДО ПОСТАВИТЬ!КРАСАВА!ДАЖЕ УЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ ЧТО ОН В РОССИИ ИГРАЛ!
09:45
Колючий Пушистик
Хороший сезон для статистиков! Ягр вышел на второе место, Торнтон реально может набрать тысячную передачу, и стать тринадцатым из таких игроков, братья Седины (Даниэль конечно под большим вопросом), Овечкин и Кросби должны войти в тысячники, прелесть.
09:43
A_E_C
Информация в статье неполная. Если уж вы написали количество проведённых игр у Мессье, то и у Ягра с Гретцки тоже следовало бы указать это! Чтоб была полная картина. А ещё б лучше - написать у каждого игрока этой тройки и среднее количество набранных очков за одну игру. СлабО, С-Экс?
09:43
V0VaN
Ярдо в 44 года набрал очков в этом сезоне почти как овца))
09:37
SportsMan
Бегущий человек 08:18 - полностью согласен. А по поводу рекордов, всё это относительно, а то, что прямо сейчас в лиге играет человек, который за всю историю лиги второй по очкам (и первый среди всех европейцев) - это нереально круто! )
09:22
.BattleFish.
Феноменально, второе место за ВСЮ ИСТОРИЮ НХЛ, живая легенда просто!)))
09:19
.BattleFish.
Жми старик!!!)
09:18
songaila
Думаю,дед Ягр побьет рекорд Гретцки!
08:23
Бегущий человек
Проба положительна Красава!! Жаль только столько времени потерял в России!! Так бы рекорд Грецки по шайбам пал бы давно!! 08:13 ********* В России он реанимировал карьеру. Так бы уже смотрел хоккей с дивана.
08:18
Бегущий человек
При этом у Яро на 94 игры меньше.
08:17
Проба положительна
Красава!! Жаль только столько времени потерял в России!! Так бы рекорд Грецки по шайбам пал бы давно!!
08:13