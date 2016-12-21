Ягр догнал Мессье и уступает только Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр, сделав три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (4:3), вышел на второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги. У 44-летнего чеха столько же очков, сколько у Марка Мессье, однако канадец уступает по количеству заброшенных шайб.

На счету Ягра теперь 1887 (755+1132) очков по системе "гол+пас". У Мессье 694 гола и 1193 передачи в 1756 играх. Первое место занимает Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков.