Ягр дебютирует за "Калгари" в матче с "Лос-Анджелесом"

Нападающий Яромир Ягр проведет свой первый матч за "Калгари" в НХЛ в четверг против "Лос-Анджелеса", сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что 45-летний хоккеист заключил однолетнее соглашение с командой и заработает один миллион долларов.

Ягру осталось провести 57 игр в "регулярке", чтобы обойти Горди Хоу по количеству проведенных матчей в лиге.

Последние два года чех провел во "Флориде". Всего в НХЛ он провел 1711 матчей за такие команды, как "Питтсбург", "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфия", "Даллас", "Бостон" и "Нью-Джерси". На его счету 1914 (765+1149) очков.