Ягр будет играть в России, если не подпишет контракт в НХЛ?

Легендарный нападающий Яромир Ягр может продолжить карьеру в России, утверждает Isport.cz. По информации источника, знакомого с ситуацией, к форварду проявляет интерес большое количество клубов из КХЛ.

Ранее сообщалось, что 45-летний чех не смог договориться с "Флоридой" о подписании нового контракта. В минувшем сезоне зарплата хоккеиста в "Пантерз" составляла 5,5 миллиона долларов, включая бонусы. В завершившемся розыгрыше НХЛ он провел 82 матча и набрал 46 (16+30) очков.

Напомним, что Ягр играет в североамериканской лиге с 1990 года. На данный момент нападающий - самый возрастной хоккеист НХЛ. За это время он провел 1711 встреч и набрал 1914 (765+1149) очков.