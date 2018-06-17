"Я в восторге от перспективы играть в центре". Почему Гальченюк рад обмену в "Аризону"

Нападающий Алекс Гальченюк заявил официальному сайту НХЛ, что доволен обменом из "Монреаля" в "Аризону". По словам хоккеиста, он хочет играть центрального форварда, и именно на этой позиции его видят в новой команде.

– Играть в центре – это то, чего я хочу, – сказал Гальченюк. – Я в восторге от такой перспективы. На этой позиции больше возможностей контролировать шайбу, чем когда играешь на краю. А мне нравится владеть шайбой. Мне кажется, что я так лучше играю. Мне нравится, что центрфорварды действуют на широком пространстве.

У нас была встреча с Клодом Жюльеном. Смешно, что до сих пор приходится отвечать на такие вопросы. Ходит много разговоров об отношениях между мной, тренерами и клубом на тему моей игровой позиции. Надеюсь, что теперь это закончится. Да, у нас были некоторые дискуссии с Клодом, но в целом мы сохраняли хорошие отношения.

Напомним, что контракт 24-летнего Гальченюка с зарплатой 4,9 миллиона долларов рассчитан еще на 2 года. В прошлом сезоне он в 82 матчах набрал 51 (19+32) очко.