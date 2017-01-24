"Я не говорю по-английски, я ухожу". НХЛ выпустила промо-ролик к Матчу Звезд

НХЛ представила промо-ролик к Матчу звезд, который состоится в Лос-Анджелесе 29 января. В видео хоккеисты проходят пробы, как актеры на роль, и должны убедить жюри в своей кандидатуре.

Главной звезде "Вашингтона" Александру Овечкину пришлось представляться, а форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что не разговаривает по-английски и хочет уйти. Напомним, что также в Матче звезд примут участие Владимир Тарасенко, Никита Кучеров и Сергей Бобровский.