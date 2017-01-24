21:51 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Я не говорю по-английски, я ухожу". НХЛ выпустила промо-ролик к Матчу Звезд

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НХЛ представила промо-ролик к Матчу звезд, который состоится в Лос-Анджелесе 29 января. В видео хоккеисты проходят пробы, как актеры на роль, и должны убедить жюри в своей кандидатуре.

Главной звезде "Вашингтона" Александру Овечкину пришлось представляться, а форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что не разговаривает по-английски и хочет уйти. Напомним, что также в Матче звезд примут участие Владимир Тарасенко, Никита Кучеров и Сергей Бобровский.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

Мне хватило халтуры с Овечкиным, пиццей и "Трабантом".

22:04

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