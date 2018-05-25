Выиграет ли Овечкин Кубок Стэнли? Онлайн с Еронко и Зислисом – В 17.00

Сегодня в 17.00 на Ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с корреспондентами отдела хоккея Игорем Еронко и Михаилом Зислисом. Главные темы эфира:

– Что случилось с "Тампой"?

– Кто фаворит финала Кубка Стэнли?

– Кто станет MVP плей-офф?

– Феномен "Вегаса"

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