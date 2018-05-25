Выиграет ли Овечкин Кубок Стэнли? Онлайн с Еронко и Зислисом – В 15.00

Сегодня в 15.00 на Ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с корреспондентами отдела хоккея Игорем Еронко и Михаилом Зислисом. Главные темы эфира:
– Что случилось с "Тампой"?
– Кто фаворит финала Кубка Стэнли?
– Кто станет MVP плей-офф?
– Феномен "Вегаса"
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maxcds
Что такое Вегас? Это несчастье, которое объединило город и команду. Это 2 десятка игроков, которые из кожи вон лезут, чтобы доказать свою профпригодность. Это отличный тренер, непонятно как оказавшийся не нужен Флориде. Может правда тянут вегасов под очередной блокбастер? Неужели опять попкорн решает?... Отбросив в стороны теорию заговоров, соглашусь с Хавановым. Вегас - это скорость, 4 ровных тройки и от себя новогоднего добавлю - терпение и наказание за любую оплошность. Крайне сложный, неприятный соперник. Суперфинал. Суперсказка. Впервые за долгое время - в финале по праву сильнейшие команды.
14:34