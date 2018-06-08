13:26 | Хоккей — НХЛ

Вячеслав Фетисов: "Желаю Овечкину терпения. Знаю, что он хочет стать олимпийским чемпионом, как его мама"


Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов не готов спрогнозировать, сможет ли Россия побороться за золото на Олимпиде-2022 в Пекине, несмотря на отличную игру форвардов Александра Овечкина и Евгений Кузнецова, которые минувшей ночью привели свой "Вашингтон" к победе в Кубке Стэнли.

- С такими Овечкиным и Кузнецовым Россия способна выиграть Олимпиаду в Пекине?

- Хочу пожелать Саше терпения. Знаю, что у него мечта догнать маму (Татьяна Овечкина - двукратный олимпийский чемпион по баскетболу. - Прим. "СЭ"), продолжить ее путь чемпионов.  Но вообще сложно спрогнозировать, потому что четыре года - это долгий срок. Пока рано об этом задумываться. Однозначно, хоккей прогрессирует, и успех зависит от многих факторов, в том числе тренера, который должен понимать специфику современного хоккея. И это один из важнейших факторов, который определит, кто выиграет следующую Олимпиаду. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
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