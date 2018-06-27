Вячеслав Фетисов: "Якушев заслуженно введен в Зал славы, НХЛ ценит величайших игроков"

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Вячеслав Фетисов отметил, что НХЛ по заслугам оценивает величайших игроков современности. Поэтому, по его словам, нет ничего удивительного в том, что Александр Якушев был включен в Зал хоккейной славы.

Во вторник было объявлено о введении Якушева в Зал хоккейной славы. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, участник Суперсерий 1972 и 1974 годов Якушев стал третьим отечественным членом Зала славы после Владислава Третьяка и Валерия Харламова, никогда не игравшим в НХЛ. Торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы пройдет с 9 по 12 ноября в Торонто.

- Я рад за Александра Сергеевича, НХЛ всегда понимала величие и вклад Якушева, - цитирует ТАСС Фетисова. - Время пришло только сейчас, так как там есть некая процедура, требующая много времени, чтобы это все признать. Очень важно, что НХЛ ценит величайших игроков современности, которые внесли вклад в развитие игры.

Серии стали поводом для введения, но выбор, насколько я знаю, происходит по нескольким критериям, в том числе и по общему вкладу игрока в развитие хоккея. Приятно осознавать, что даже годы спустя лига ценит игроков, которые подняли хоккей на ту высоту, на которой он находится. Стоит порадоваться за тех людей, которые приняли такое решение.

Напомним, Якушев был лучшим бомбардиром обеих Суперсерий в составе сборной СССР и оба раза в общем списке самых результативных игроков занимал второе место. В 1972 году он набрал 11 очков (7 голов + 4 передачи), уступив только Филу Эспозито (13), а в 1974 году с 8 очками (6+2) уступил только Бобби Халлу (9).