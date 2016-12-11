17:09 | ХОККЕЙ — НХЛ

Вячеслав Фетисов: "Существует риск, что МОК больше не пустит игроков НХЛ на Олимпиаду"

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов уверен, что руководителям НХЛ нужно серьезно подумать об участии своих игроков на предстоящих Олимпийских играх в Корее-2018. Отметим, что большинство руководителей клубов лиги не хотят отпускать своих игроков на международные соревнования посреди сезона.

– Думаю, что игроки НХЛ выступят в Корее, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – МОК – это не та организация, куда можно сегодня зайти, а завтра выйти. Существует риск, что МОК вообще больше никогда не пустит игроков НХЛ на Олимпиаду в случае отказа. Думаю, что НХЛ все грамотно взвесит и примет решение участвовать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161211/1113591698.html

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