Вячеслав Фетисов: "Существует риск, что МОК больше не пустит игроков НХЛ на Олимпиаду"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов уверен, что руководителям НХЛ нужно серьезно подумать об участии своих игроков на предстоящих Олимпийских играх в Корее-2018. Отметим, что большинство руководителей клубов лиги не хотят отпускать своих игроков на международные соревнования посреди сезона.

– Думаю, что игроки НХЛ выступят в Корее, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – МОК – это не та организация, куда можно сегодня зайти, а завтра выйти. Существует риск, что МОК вообще больше никогда не пустит игроков НХЛ на Олимпиаду в случае отказа. Думаю, что НХЛ все грамотно взвесит и примет решение участвовать.