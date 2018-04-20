Вячеслав Фетисов: "Предлагал устроить похищение Кубка Стэнли"

Легендарный хоккеист, которому сегодня исполнилось 60 лет, Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" рассказал, как предлагал ради пиара похитить Кубок Стэнли во время его нахождения в Москве.

– Еще одна чудесная история тех лет – как вы с Игорем Ларионовым и Вячеславом Козловым первый раз привезли Кубок Стэнли в Москву. И на Красную площадь, и в Лужники, и в Воскресенск, и даже в ночной клуб "Голодная утка".

– Больше всего в памяти осталась реакция людей. Время в стране непростое было – но, куда бы мы ни приносили Кубок, он вызывал улыбку. Начиная с того момента, как мы встретили трофей в Шереметьеве и увидели, как реагируют таможенники, пассажиры. Вроде бы не родной приз, в стране, где другие традиции. Но мы получили подтверждение, что спорт размывает все стереотипы. И люди понимают, что этот Кубок не так просто выиграть, и он является символом профессионального хоккея. Какая реакция была в Лужниках, когда мы по кругу на Большой арене его несли, а в ложе Ельцин сидел! Радовались и Виктор Черномырдин, и Юрий Лужков...

– А не могли Кубок Стэнли в России, извиняюсь, спереть? Времена-то непростые были.

– Так он на Лубянке хранился. Его запирали на ночь в специальной комнате, договоренность на этот счет была. Тогда с трофеем приехали три вице-президента лиги, все возможные секьюрити – они тоже боялись. А тогда за пиар в НХЛ отвечала Бернадет Мансур. И я ей предложил: "Давайте устроим здесь якобы похищение Кубка". Помните статуэтку богини Нике, приз чемпионам мира по футболу? Когда ее украли в Англии в 1966 году, весь мир стоял на ушах. И насколько это раскрутило, популяризировало футбол.

Я сказал Бернадет, что есть шанс сделать то же самое с хоккеем – только не по-настоящему, а сымитировав похищение. Гонка, мафия, все дела. Вначале она восхитилась: "Суперидея!" Но потом посовещалась и говорит: "Нет, не могу такое решение принять". А жаль. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью первая часть интервью Фетисова //

Вторая часть интервью Фетисова