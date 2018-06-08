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Вячеслав Фетисов: "Овечкин своим долголетним лидерством заслужил приз самого ценного игрока Кубка Стэнли"


Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов уверен, что форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов еще сможет выиграть "Конн Смайт Трофи" - приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. В плей-офф-2018 MVP признали Александра Овечкина, который впервые привел свой "Вашингтон" с победой в Кубке Стэнли.

- Удивились, что "Конн Смайт Трофи" отдали Овечкину, а не Кузнецову?

- Думаю, Жене обидно. Но Саша своим долголетним лидерством больше заслужил этот приз, самый престижный индивидуальный трофей в мировом хоккее. Оба в этом плей-офф примерно одинаково хорошо играли. Но нужно понимать, что не всегда статистика играет главную роль в определении лучшего. Думаю, у Жени еще будет возможность выиграть "Конн Смайт". А пока рад за россиян, которые выиграли Кубок Стэнли. (Андрей СИЗЯКИН)

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