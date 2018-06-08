Вячеслав Фетисов: "Нам нужно задуматься, почему Кузнецов, Панарин и другие выходят на новый уровень в НХЛ, а не КХЛ"

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли обратил внимание на то, что КХЛ нужно пересмотреть свой взгляд на формировании стратегии лиги.

- Этот "Вашингтон" способен взять еще один Кубок Стэнли? Или в плей-офф-2018 "Столичным" очень повезло?

- Чтобы выиграть такой трофей, всегда нужно везение. Это важная часть общего успеха. А сможет ли "Вашингтон" выиграть еще один кубок, завит от стратегии клуба, насколько он нацелен на следующую победу, как руководство видит дальнейшее развитие. Но в любом случае для лиги хорошо, что появился еще один клуб, который выиграл Кубок Стэнли. Приятно, что и у нас появились три чемпиона (Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. - Прим. "СЭ").

Равные возможности клубов выводят интерес к хоккею на новый уровень. Наверное, еще надо сказать, что наши ребята там выросли, тот же Кузнецов, Панарин, Орлов. Это говорит о том, что нам нужно задуматься на этот счет. И Артемий (Панарин. - Прим. "СЭ") уже высказался, что для профессионального роста любому игроку нужна конкуренция каждый день, а не раз в месяц. То есть каждая игра лиги должна быть стимулом для хоккеиста. Именно это позволяет расти игрокам, и мы должны задуматься о том, что мешает ребятам раскрываться у нас в России. Если они в НХЛ развиваются, то нам нужно пересмотреть свой подход к формированию стратегий лиги и линии равных возможностей. (Андрей СИЗЯКИН)