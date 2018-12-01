Вячеслав Фетисов: "Мы гордимся Овечкиным, я его персональный болельщик"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с выходом на 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 626-ю шайбу в регулярном чемпионате, обойдя Джо Сакика и Джерома Игинлу.

- Мы должны радоваться тому, что происходит с нашими ребятами, которые сейчас играют в НХЛ. Саша – звезда мирового хоккея, звезда НХЛ, - цитирует "РИА Новости" Фетисова. - Мы все ему желаем, чтобы он получал удовольствие от этой игры замечательной, забивал. Ну, а как получится, так получится. Не думаю, что Гретцки, когда начинал играть в хоккей, думал, что он будет самым забивающим хоккеистом. То же самое касается и Саши Овечкина. Да, он получает кайф от игры, он снял с себя психологическую нагрузку, выиграв Кубок Стэнли в прошлом сезоне.

Пускай играет и забивает. Мы им гордимся, я лично являюсь персональным болельщиком Александра Овечкина. Желаем ему всего хорошего.