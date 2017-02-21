11:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Вячеслав Фетисов: "Может быть, Буре хочет стать большим начальником? Желаю ему удачи"

0
0
0
0
2

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов высказал свое мнение, почему Павел Буре отказался от американского гражданства. Сегодня стало известно, что легенда отечественного хоккея отказался от гражданства США.

 
Павел БУРЕ.Павел Буре: "Россия – мой дом, а в Америку я ездил на работу"

– Я слышал об этом, но мотивы мне не известны, – сказал Фетисов. – В личных беседах мы не затрагивали данную тему. Наверное, Павел захотел оставить один паспорт, российский.

– Как думаете, этот отказ что-то означает или это просто юридический факт?

– Этот отказ означает то, что он – гражданин Российской Федерации. Мне не кажется такой поступок странным, но нужно спросить у Павла, почему он так решил. Может, это связано с ситуацией, которая сейчас сложилась, а может, он хочет стать каким-то большим начальником. Хочу пожелать удачи Павлу Владимировичу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

zvovs

"Может быть, Буре хочет стать большим начальником"---------------------------- Если он пойдёт "работать" в думу, мнение о нём резко ухудшиться, хотя как будто их мнение народа волнует.

12:10

манька-облигация

Бывший комсорг и бывший министр спорта(разваливший и там и там)думает,что все проститутки -как и он,а есть нормальные люди!И защитники были лучще чем он,но в каждой дырке затычкой зато не были

12:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ