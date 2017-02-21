Вячеслав Фетисов: "Может быть, Буре хочет стать большим начальником? Желаю ему удачи"

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов высказал свое мнение, почему Павел Буре отказался от американского гражданства. Сегодня стало известно, что легенда отечественного хоккея отказался от гражданства США.
– Я слышал об этом, но мотивы мне не известны, – сказал Фетисов. – В личных беседах мы не затрагивали данную тему. Наверное, Павел захотел оставить один паспорт, российский.
– Как думаете, этот отказ что-то означает или это просто юридический факт?
– Этот отказ означает то, что он – гражданин Российской Федерации. Мне не кажется такой поступок странным, но нужно спросить у Павла, почему он так решил. Может, это связано с ситуацией, которая сейчас сложилась, а может, он хочет стать каким-то большим начальником. Хочу пожелать удачи Павлу Владимировичу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
zvovs
"Может быть, Буре хочет стать большим начальником"---------------------------- Если он пойдёт "работать" в думу, мнение о нём резко ухудшиться, хотя как будто их мнение народа волнует.
12:10
манька-облигация
Бывший комсорг и бывший министр спорта(разваливший и там и там)думает,что все проститутки -как и он,а есть нормальные люди!И защитники были лучще чем он,но в каждой дырке затычкой зато не были
12:10