19:29 21 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Вячеслав Фетисов: "Любовь к игре и уникальность Ягра позволят ему играть в хоккей до 50 лет"

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Вторник. Санрайз. "Флорида" - "Баффало" - 4:3 Б. Роберт ЛУОНГО поздравляет Яромира ЯГРА.Ягр догнал Мессье, Малкин и Кросби уничтожили "Рейнджерс"

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов подчеркнул, что любовь к игре и уникальные качества нападающего Яромира Ягра позволят ему воплотить в реальность задуманное и задержаться в хоккее до 50 лет.

Вчера 44-летний чех сделал три результативные передачи в матче с "Баффало" (4:3) и вышел на второе место по набранным очкам (1887) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, догнав канадца Марка Мессье.

- Все, что он потерял, - скорость, но нашел чем компенсировать: высочайшим мастерством и огромным желанием играть в эту игру, - приводит "Р-Спорт" слова Фетисова. - Это не деньги, это любовь к хоккею и уникальность самого человека. Почему нет? Если он поставил цель такую, то, конечно (сможет играть до 50 лет. - Прим. "СЭ").

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161221/1114077947.html

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