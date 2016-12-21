Вячеслав Фетисов: "Любовь к игре и уникальность Ягра позволят ему играть в хоккей до 50 лет"

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов подчеркнул, что любовь к игре и уникальные качества нападающего Яромира Ягра позволят ему воплотить в реальность задуманное и задержаться в хоккее до 50 лет.

Вчера 44-летний чех сделал три результативные передачи в матче с "Баффало" (4:3) и вышел на второе место по набранным очкам (1887) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, догнав канадца Марка Мессье.

- Все, что он потерял, - скорость, но нашел чем компенсировать: высочайшим мастерством и огромным желанием играть в эту игру, - приводит "Р-Спорт" слова Фетисова. - Это не деньги, это любовь к хоккею и уникальность самого человека. Почему нет? Если он поставил цель такую, то, конечно (сможет играть до 50 лет. - Прим. "СЭ").