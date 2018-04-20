Вячеслав Фетисов: "Константинов на встрече с президентом Клинтоном показал ему средний палец"

Легендарный хоккеист, которому сегодня исполнилось 60 лет, Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" рассказал о встрече с президентом США Биллом Клинтоном. Его партнер по команде Владимир Константинов показал главе государства средний палец.

– Стоим Русской пятеркой, все вместе, и ждем президента Клинтона, - рассказал Фетисов. - А у него тогда как раз угроза импичмента, история с Моникой Левински. Он заходит. Понятно, что обязан подойти к человеку в коляске. Сначала говорит: "Поздравляю Русскую пятерку. Молодцы!", а затем обращается к Константинову: "Знаю, какую роль вы сыграли для команды. За последние годы мы сделали очень многое в области медицины как раз по этим проблемам. Так что надеемся, что ты вернешься".

Потом вдруг говорит: "Извините, что чуть задержался, у меня проблемы". Я вдруг ляпнул: "Мистер президент, если у вас будут проблемы с работой, у меня есть связи в Москве, мы вас устроим". Клинтон сразу расслабился, начал вспоминать встречи с Борисом Николаевичем. Смотрю, Вова потерял интерес к происходящему, потому что у него короткой памяти нет. Голову опустил.

Я стою напротив президента США, держу коляску. И для того, чтобы вернуть Константинова к разговору, опускаюсь к его уху и говорю: "Вова, покажи президенту, кто номер один в хоккее!" Он машет головой – и вдруг мычит и показывает Клинтону средний палец! Смотрю – у того сразу меняется выражение лица. Он через плечо говорит своим: "Прошу вас проверить, кто-нибудь когда-то показывал в Белом доме средний палец президенту Америки!"

Потом церемония, фотографии. Каждый мог подойти, сфотографироваться с президентом отдельно в каминном зале. На нашем фото видно по губам, что мы тихо говорим. Он спрашивает: "Что ты там ему сказал?" – "Мистер президент, у нас средний палец – знак, что ты номер один!" – "Ну ладно, я проверю". Потом прислали фотографии, единственным, кому он не подписал, был я.

Прошло десять лет. В Кремле праздновался 75-летний юбилей Ельцина, куда пригласили и нас с женой Ладой. Там был Владимир Путин, прилетели Клинтон, Жак Ширак, Герхард Шредер. Все было красиво. Собираемся провожать почетных гостей, они идут по красной дорожке. Мы стоим, мимо проходит Клинтон. Моя жена, красивая блондинка, спрашивает: "Мистер президент, как Москва вас встретила, как вы провели время?" Он смотрит на нее, потом на меня. И изрекает: "Я, – говорит, – проверил. Никто и никогда средний палец в Белом доме президенту Америки не показывал!" Какая же, блин, феноменальная память! (Игорь РАБИНЕР)

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Вторая часть интервью Фетисова