Вячеслав Быков: "Тройка с Дадоновым, Барковым и Панариным была бы лучшей в мире"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков - об игре нападающего Евгения Дадонова за "Флориду".

- Евгений Дадонов играет в связке с Барковым, и я снимаю шляпу перед Бобом Бьюгнером, главным тренером "Флориды", - цитирует Быкова официальный сайт НХЛ. - Он хорошо просчитал и продумал, увидев это сочетание. Им бы еще Артемия Панарина туда, и вообще получилась бы лучшая тройка в лиге. Вообще многие создают сочетания игроков даже по национальному признаку. И я рад, что Саша Овечкин в "Вашингтоне" выступает вместе с Женей Кузнецовым. Они понимают друг друга с полувзгляда. Дадонов вернулся в НХЛ так, будто никуда не уезжал. Челябинский мальчишка! Как и Кузнецов, они из особого теста. Евгений Дадонов, с которым я работал в сборной и СКА, получил хорошее воспитание от родителей, быстро идет на контакт. И если чувствует себя комфортно, то с ним очень легко. А еще Дадонов уважает других - партнеров, свою команду, всю лигу. У него есть рабочая этика. И он снова приехал во "Флориду", где выступал за пять лет до этого. Женя укрепился как игрок, набрался уверенности. Поэтому он так хорош, идет первым среди бомбардиров "Пантерз".

В текущем сезоне 29-летний Евгений Дадонов провел 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (6+7) очков.