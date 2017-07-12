Вячеслав Быков: "Радулов заслужил крупный контракт в "Далласе"

Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что рад за Александра Радулова, который подписал выгодный контракт с "Далласом". За пять лет россиянин заработает в "Старз" 31 миллион долларов.

- Я всегда рад за всех наших ребят, добивающихся определенных успехов, - приводят "Известия" слова Быкова. - Тем более, когда речь идет о Саше, от работы с которым и в сборной России, и в "Салавате Юлаеве" у меня до сих пор остаются самые позитивные впечатления. Думаю, своей игрой Радулов заслужил этот контракт. У него по-прежнему есть амбиции и желание подтверждать свой высокий уровень в каждом матче, поэтому переход в "Даллас" станет для него новым вызовом.