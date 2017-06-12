Вячеслав Быков: "Победа "Питтсбурга"? Про спортивный террор говорить не хочется"

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков заявил, что рад за нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина, выигравшего третий в карьере Кубок Стэнли. Специалист при этом отметил, что принципиально не смотрит НХЛ. Также он добавил, что не согласен со взглядами лиги, которая не намерена делать паузу на Олимпийские игры-2018 и не отпустит своих хоккеистов в Пхенчхан.

- Про спортивный террор говорить не очень хочется, – цитирует "Спорт день за днем" Быкова. – Я рад за наших ребят, но не хочется пропагандировать эту лигу. Их отношение ко всему миру заставляет меня так действовать. Я не смотрю НХЛ, это моя принципиальная позиция. Что касается наших игроков, это их выбор. Я рад, что у того же Жени Малкина все получается. Но в остальном я категорически против того, что происходит в НХЛ, и не согласен с их взглядами.

Напомним, что сегодня "Питтсбург" одержал победу в Кубке Стэнли, обыграл "Нэшвилл" в финальной серии со счетом 4-2. Малкин стал первым игроком за 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени. В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.