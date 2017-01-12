12:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

Вячеслав Быков: "Овечкин здорово популяризирует российский хоккей в мире"

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высоко оценил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, набравшего 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

– Правда ли, что Овечекин наш самый дорогой бренд? Мне не нравится само слово "бренд", – приводит официальный сайт НХЛ слова Быкова. – От него тянет коммерцией, прагматизмом. Скорее уместно слово "посол". Овечкин здорово популяризирует российский хоккей в мире.

И тут главная черта – не статистика: 500 голов или 1000 очков, а характер человека. Несгибаемый. Целеустремленный. Александр всегда таким был. Таким он остается. Желаю Овечкину щелкать свои голы еще минимум лет десять. И конечно, выиграть Кубок Стэнли с золотом Олимпиады. Пусть сбудутся все мечты.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/gimaev-and-bykov-about-ovechkin/c-285555128

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