Вячеслав Быков: "Овечкин здорово популяризирует российский хоккей в мире"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высоко оценил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, набравшего 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

– Правда ли, что Овечекин наш самый дорогой бренд? Мне не нравится само слово "бренд", – приводит официальный сайт НХЛ слова Быкова. – От него тянет коммерцией, прагматизмом. Скорее уместно слово "посол". Овечкин здорово популяризирует российский хоккей в мире.

И тут главная черта – не статистика: 500 голов или 1000 очков, а характер человека. Несгибаемый. Целеустремленный. Александр всегда таким был. Таким он остается. Желаю Овечкину щелкать свои голы еще минимум лет десять. И конечно, выиграть Кубок Стэнли с золотом Олимпиады. Пусть сбудутся все мечты.