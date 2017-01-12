Вячеслав Быков: "Овечкин - АЭС, которая обеспечивает энергией весь город"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил капитана "Вашингтона" Александра Овечкина с 1000-м очком в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметился дублем в матче с "Питтсбургом" (5:2).

– Овечкин – это человек, который отдает всего себя любимому делу, – приводит официальный сайт НХЛ. – Абсолютно командный форвард, очень эмоциональный в игре, умеющий завести партнеров.

Такие игроки рождаются очень редко. У хоккеистов бывает разное амплуа. Так вот Овечкин – это мотор. Или атомная электростанция, которая обеспечивает энергией весь город. Когда Александр в составе, то уверенность у его партнеров выше. И в раздевалке создается правильная атмосфера, без нее ты ничего не добьешься.