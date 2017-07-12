Вячеслав Быков: "Отказ НХЛ от Олимпиады? Теперь появится возможность увидеть много новых лиц"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что не стоит делать трагедии из отказа НХЛ от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Ранее стало известно, что лига не отпустит своих игроков на этот турнир.

– Думаю, что из любых обстоятельств можно извлечь пользу и для себя, и для болельщиков, - приводят "Известия" слова Быкова. - Принижать уровень хоккеистов, выступающих в КХЛ и европейских национальных чемпионатах, не нужно. Теперь у нас появится возможность увидеть множество новых лиц на турнире такого уровня. Открывать новые имена всегда интересно, особенно, когда принимаешь неочевидные кадровые решения, а они потом приносят позитивные плоды. Я испытал это на себе во времена работы в сборной.

Вспоминаю, как Сергей Бобровский сыграл первый матч за национальную команду против Италии. Нас тогда отругали за это в федерации — в частности, Борис Александрович Майоров. Говорили, что молодые должны играть в каких-то финалах молодежных соревнований. А мы везли их поиграть со взрослыми ребятами, почувствовать, что это такое — национальная команда. Тогда Бобровский сделал несколько ошибок, но мы его поддержали. Это же был его дебют. Мне нравится, когда ребята самореализуются. Потому что тренер сборной не может сказать, что тренирует хоккеиста. Он ему дает поддержку и подпитку к тому потенциалу, который у игрока уже есть. Это не я ему дал этот уровень. Он либо есть у хоккеиста от рождения, либо достигается собственной работой — при помощи тех тренеров, которые его двигали от школы до главной команды. А в сборной ему нужно давать "огранку" и не мешать раскрывать потенциал, расширять свои возможности — это хорошо формулируется французским словом au-delà de, которое переводится на русский как "за гранью".

Для этого он должен продемонстрировать склонность к тому, чтобы отдавать всего себя делу. А это качество у всех разное. И уровень этого желания у всех разный. Способность держать удар и боль, вытягивать из себя максимум у всех разная. Но русскому присуще выходить за грань, искать свой потолок — благодаря чему и становятся чемпионами, ведут за собой команды, переламывают негативный ход событий. Я уверен, что наши ребята точно сделают всё, чтобы добиться успешного результата в Корее и сделать турнир интересным для всех зрителей. При этом конкуренция за место в сборной будет очень серьезная.