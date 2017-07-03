Вячеслав Быков: "Контракт Кузнецова? В "Вашингтоне" знают, что делают"

Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков заявил "СЭ", что нападающий Евгений Кузнецов мог оказаться в СКА, если бы не заключил новый контракт с "Вашингтоном".

- Евгений - специалист высокого качества и уровня, - отметил Быков. – Многолетний контракт – оценка его потенциала и таланта. В "Вашингтоне" знают, что делают. Кузнецову предложили такую долговременную сделку, чтобы удержать спортсмена в команде. Ему и Александру Радулову желаю удачи.

- СКА выкупил у "Трактора" права на Кузнецова в КХЛ.

- Петербургский клуб поборолся за Евгения. Если бы он не нашел взаимопонимания в НХЛ, то оказался бы в СКА и мог бы поучаствовать в Олимпийских играх.

Накануне 26-лений Кузнецов заключил новый контракт с "Вашингтоном" года на сумму 62,4 миллионов долларов до 2025 года. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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