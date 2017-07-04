Вячеслав Быков: "Если у Шипачева не получится в "Вегасе", он будет спокоен, что хотя бы попытался"

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков отметил, что нападающий Вадим Шипачев должен был попробовать свои силы в НХЛ, чтобы не жалеть об этом после окончания карьеры. Напомним, что 30-летний хоккеист заключил контракт с "Вегасом". Предстоящий сезон станет для "Голден Найтс" дебютным в НХЛ.

– Если взять пример Шипачева, то Вадим уже созрел, хочет себя раскрыть по-новому, – цитируют "Известия" Быкова. – Ему уже 30 лет. И в какой-то момент, уже выйдя на пенсию, он мог бы задаться вопросом: "Почему я не воспользовался шансом, который у меня был? Почему не попробовал?" Сейчас он для себя этот вопрос снял, рискнув-таки поехать в "Вегас". Даже если у него не получится в НХЛ, Вадим будет спокоен, что хотя бы попытался. И будет избавлен от пожизненных размышлений, не упустил ли он шанс всей жизни. Что вот был момент, а он не рискнул, сплоховал.

Возможно, распространенный стереотип о "мягкости характера" Шипачева для него оказался дополнительной мотивацией, чтобы опровергнуть его, показать, что он другой. Не попробовав, не узнаешь.