Вячеслав Буцаев: "Зарипову не по статусу доказывать что-то другим в НХЛ"

Бывший главный тренер ЦСКА и "Сочи" Вячеслав Буцаев в интервью "Бизнес Online" выразил мнение, что нападающий Данис Зарипов принял правильное решение, отказавшись ехать выступать в НХЛ. По словам специалиста, 36-летнему форварду не по статусу доказывать что-то другим в североамериканской лиге.

– НХЛ дала разрешение Зарипову на выступление в своей лиге. На ваш взгляд, способен ли он заиграть в НХЛ?

– Он выбрал то, что выбрал. Мы не можем его за этой судить. Не знаю, по какой причине он не захотел ехать в НХЛ.

– Зарипов сам говорил, что не захотел просто уезжать в НХЛ на просмотровый контракт. Ему нужно полноценное соглашение...

– Ну в таком возрасте ехать на просмотровый контракт… Я поддерживаю его. Он знает себе цену. Ему как молодому игроку что-то другим доказывать – не по статусу. Ему туда надо ехать играть, а не просто показывать себя.