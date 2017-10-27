Вячеслав Буцаев: "У Пайгина есть потенциал заиграть в НХЛ"

Бывший главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев выразил уверенность в том, что защитник "Эдмонтона" Зият Пайгин сможет проявить себя в НХЛ. Специалист не исключил, что 22-летний россиянин был отправлен в фарм-клуб "Ойлерз" из-за высокой конкуренции.

– Почему у Пайгина не получилось сходу закрепиться в НХЛ? Сергачев, который младше его смог…

– Надо отметить, что Сергачев к моменту своего дебюта за "Тампу" не первый год играл в Северной Америке. Он знает этот хоккей, его можно назвать обстрелянным. А для Зията это первый полноценный сезон в Северной Америке. Плюс конкуренция в "Эдмонтоне" очень высокая.

Думаю, на сегодняшний день ему объяснили в клубе, почему его отправили в фарм-клуб. И сам он, наверное, понимает, что ему нужно подтягивать и исправлять. Ему важно сейчас не сидеть на лавке и тренироваться, а получать игровую практику.

– Но у него есть потенциал заиграть в НХЛ?

– Конечно.